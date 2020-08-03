Знаменита блогерка і модель Кайлі Дженнер вкотре розбурхала мережу сексуальною зйомкою. Цього разу пишногруда красуня знялась для журналу Vogue Hong Kong, де з'явилась у звабливій сукні з декольте.

Результатами фотосесії американка поділилась на інстаграм-сторінці. Згідно зі знімками, Кайлі Дженнер прикрасила новий випуск Vogue Hong Kong, який надійшов у продаж у серпні 2020 року.

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На обкладинці глянцю модель постала перед прихильниками у латексній сукні винного кольору. Вбрання не тільки підкреслило струнку талію зірки, але й оголило її пишні груди. Ще більшої спекотності кадру додавав ефект мокрого волосся та ботфорти, які Кайлі Дженнер приміряла до сукні.

За словами авторів випуску, їхній вибір головної зірки був не випадковим. Кайлі Дженнер вже роками є найпопулярнішою красунею інстаграму. Також у 22 роки вона може похизуватись неймовірно успішною б'юті-імперією та мільйонними статками.

5 найсексуальніших суконь Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер, як і її знамениті сестри Кардашян, залюбки підкреслює пишні форми приталеними вбраннями. Тому навіть буденне вбрання зірка з легкістю перетворює на сексуальне. Журналісти LifeStyle 24 вирішили довести це, підібравши 5 найгарячіших образів Кайлі Дженнер в інстаграмі.