Знаменитая блогер и модель Кайли Дженнер в очередной раз взбудоражила сеть сексуальной съемкой. На этот раз пышногрудая красотка снялась для журнала Vogue Hong Kong, где появилась в обольстительном платье с декольте.

Результатами фотосессии американка поделилась на инстаграм-странице. Согласно со снимками, Кайли Дженнер украсила новый выпуск Vogue Hong Kong, который поступил в продажу в августе 2020 года.

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На обложке глянца модель предстала перед поклонниками в латексном платье винного цвета. Наряд не только подчеркнуло стройную талию звезды, но и обнажил ее пышную грудь. Еще большей жаркости кадру добавлял эффект мокрых волос и ботфорты, которые Кайли Дженнер примерила к платью.

По словам авторов выпуска, их выбор главной звезды был не случайным. Кайли Дженнер уже годами является самой популярной красавицей Инстаграма. Также в 22 года она может похвастаться невероятно успешной бьюти-империей и миллионными состояниями.

5 самых сексуальных платьев Кайли Дженнер

Кайли Дженнер, как и ее знаменитые сестры Кардашян, охотно подчеркивает пышные формы приталенными нарядами. Поэтому даже обыденный наряд звезда с легкостью превращает в сексуальный. Журналисты LifeStyle 24 решили доказать это, подобрав 5 горячих образов Кайли Дженнер в инстаграме.