Українська танцівниця Ілона Гвоздьова 11 жовтня вдруге стала мамою! Жінка народила хлопчика, якого раніше обіцяла назвати Домінінком, а пологи зірки відбулись в одній зі столичних приватних лікарень.

Про довгоочікувані пологи учасниця "Танців з зірками 2020", яка покинула шоу після 2 випуску, повідомила у своїх інстаграм-сторіс. Ще зранку жінка в мережі зізналась, що відправилась у пологовий будинок "на зустріч із малюком", а вже згодом опублікувала тимчасове фото, на якому засвітила бірку дитини.

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Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван в очікуванні других пологів / Instagram-Stories / @ilonagvozdeva

На знімку можна побачити, що в Ілони Гвоздьової та її чоловіка Івана Хомячука народився хлопчик ввечері, о 18:25. Вага сина складає 3 кілограми 52 грами, а ріст – 52 сантиметри.



Ілона Гвоздьова народила сина / Instagram-Stories / @ilonagvozdeva

Ще раніше хореограф розповідала, що назве хлопчика на честь Домініканських островів, оскільки саме там відбулось зачаття другої дитини. Незважаючи на три негативні тести на вагітність, вона відчувала, що у ній зародилось життя, відтак, вирішила піти до гінеколога, де все й підтвердилось. У пари Ілони та Івана вже є 5-річна донька Рія.

Нагадаємо, що у 2018 році Ілона Гвоздьова перемогла у шоу "Танці з зірками" разом із шоуменом Ігорем Ласточкіним. Проте у 2020 році вона вилетіла із проєкту вже після перших результатів голосувань глядачів та журі – у 2 випуску. Її партнером став телеведучий Дмитро Танкович. Причиною стала критика глядачів через перебування Ілони на проєкті під час третього триместру вагітності.

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