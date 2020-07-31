Популярна українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка здобула перемогу в проєкті "Танці з зірками 2018", погодилася брати участь в новому сезоні танцювального шоу. Хореографиня стане наставницею телеведучого Дмитра Танковича, який прийняв виклик від учасниці дуету "НеАнгели" Слави Камінської та вже цієї осені вийде на паркет з Ілоною Гвоздьовою.

Відповідний допис Ілона Гвоздьова опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість опублікувала відеоролик, в якому зазначила, що готова вийти на паркет, перебуваючи на останніх місяцях вагітності.

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"Ну що, друзі, я не перестала вас ще приголомшувати своїми новинами?! Шоу телепузиків в новому сезоні на сцені "Танці з зірками". Ну що, Дмитро Танкович, готовий підривати цей паркет? Такого в нашій країні ще не було", – написала Ілона Гвоздьова.

Прихильники в коментрях радісно сприйняли таку новину, втім хвилюються за стан танцівниці та переживають, чи не буде така витівка небезпечною для майбутньої дитини.

"Ілона. Ти неймовірна", "Ви впораєтеся, це точно, але чи варто?", "Чудова новина, але я переживаю. Ви не боїтеся зашкодити дитині? Це безпечно?", "Ілона, я тепер за вас буду переживати. Вагітних не можна ображати, треба буде голосувати за вас", "Це буде дуже цікаво. Я вже не можу дочекатися", – написали підписники в коментарях.

Нещодавно Ілона Гвоздьова поділилася в мережі новиною про стать майбутньої дитини. Танцівниця чекає на появу хлопчика. Зараз Ілона Гвоздьова перебуває на сьомому місяці вагітності.

Зазначимо, що Ілона Гвоздьова у 2019 році боролася за перемогу з українським телеведучим Володимиром Остапчуком, втім до фіналу вони так і не дійшли. Популярність танцівниця здобула після перемоги в шоу "Танці з зірками 2018" з шоуменом Ігорем Ласточкіним.