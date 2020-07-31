Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая одержала победу в проекте "Танцы со звездами 2018", согласилась участвовать в новом сезоне танцевального шоу. Хореограф станет наставницей телеведущего Дмитрия Танковича, который принял вызов от участницы дуэта "НеАнгелы" Славы Каминской и уже этой осенью выйдет на паркет с Илоной Гвоздевой.

Соответствующий пост Илона Гвоздева опубликовала на своей личной странице в Инстаграме. Знаменитость опубликовала видеоролик, в котором отметила, что готова выйти на паркет находясь на последних месяцах беременности.

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"Ну что друзья, я не перестала вас еще ошеломлять своими новостями ?! Шоу телепузиков в новом сезоне на сцене "Танцы со звездами". Ну, Дмитрий Танкович, готов взрывать этот паркет? Такого в нашей стране еще не было", – написала Илона Гвоздева.

Поклонники в комментариях радостно восприняли такую ​​новость, но впрочем волнуются за состояние танцовщицы и переживают, не будет ли такая затея опасной для будущего ребенка.

"Илона. Ты невероятная", "Вы справитесь, это точно, но стоит ли?", "Прекрасная новость, но я переживаю. Вы не боитесь навредить ребенку? Это безопасно?", "Илона, я теперь вас буду переживать. Беременных нельзя обижать, надо будет голосовать за вас", "Это будет очень интересно. Я уже не могу дождаться", – написали подписчики в комментариях.

Недавно Илона Гвоздева поделилась в сети новостью о поле будущего ребенка. Танцовщица ожидает появления мальчика. Сейчас Илона Гвоздева находится на седьмом месяце беременности.

Отметим, что Илона Гвоздева в 2019 году боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, впрочем до финала они так и не дошли. Популярность танцовщица получила после победы в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.