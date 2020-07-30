Известная украинская танцовщица, победительница проекта "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева ждет появления второго ребенка. Звезда не скрывает свое очаровательное состояние и даже поделилась с поклонниками полом будущего ребенка.

Соответствующее сообщение появилось на личной странице в инстаграме. Илона Гвоздева опубликовала удивительную фотографию, на которой позировала перед фотокамерой с округлым животиком. Она также добавила видеоролик, на котором показала ультразвуковое исследование.

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"Сегодня волнующий момент. Я узнала пол нашего ребенка. И это будет мальчик. Класс", – написала Илона Гвоздева.

Поклонники хореографа радостно восприняли новость и засыпали ее пост приятными комментариями.

"Поздравляю вас. Вы красивая мама", "Нежная и прекрасная", "Примите мои самые искренние поздравления", "Фото классное", "Это очень круто. Я так и думала, если честно", "Я очень счастлива за вас", – написали фанаты в комментариях.

Впервые о своей беременности хореограф рассказала поклонникам в конце мая. Известно, что об интересном положении супруги узнали тогда, когда вернулись с отдыха в Доминикане. Ранее Илона Гвоздева рассказывала, что планируют назвать мальчика Домиником.

Заметно, что танцовщица очень счастлива и делится со своими фанатами деталями о том, как протекает ее беременность. Сейчас Илона Гвоздева находится на седьмом месяце беременности.

Отметим, хореограф замужем за Иваном Хомячуком. Вместе с мужем воспитывает дочь, которой сейчас пять лет. Еще когда супруги не знали о поле ребенка – хотели мальчика, поэтому сегодня осуществилась их мечта.

Что известно об Илоне Гвоздевой

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все". 26 ноября в прямом эфире канала 1+1 одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным. В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, впрочем к финалу они так и не дошли.