Со дня на день певица Alyosha родит доченьку. Будущая многодетная мамочка доказала, что не только она с нетерпением ждет появления девочки, но и двое сыновей – Роман и Марк. Мальчики показали, как будут ухаживать за сестричкой и развеселили сеть.

На последнем сроке беременности Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) довольно часто появляется перед камерой и показывает округлый живот в обтягивающих платьях, которые лишь подчеркивают ее состояние. Однако на этот раз в кадре появились ее сыновья, развлечения которых звездная мама показала в инстаграме.

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Ранее Alyosha показала комнату для будущей дочки. Родители купили к рождению девочки кроватку, пеленатор, комод и другую мебель. Коляску они тоже купили давно и, похоже, она уже изрядно заинтересовала маленьких сыновей. Пока сестренка 7-летнего Романа и 4-летнего Марка не появилась на свет, мальчики развлекаются с ее вещами.

На фото старший сын в папиной полосатой рубашке уложил младшего в коляску и даже укутал в белое одеяло. Роман внимательно следил за тем, комфортно ли брату, и катал его по квартире.

Кому еще хочется в колясочке покататься, а кто уже в ожидании заботы и ответственности,

– отметила беременная Alyosha в подписи.

Этот забавный кадр наделал немало шума в сети, ведь множество поклонников успели подумать, что певица уже родила дочь, однако такая репетиция не оставила пользователей сети равнодушными. Они выразили свое восхищение малышами, которые ответственно относятся к рождению сестренки:

Мальчики как могут, так и готовятся ко встрече сестренки, умнички;

Братья проверяют коляску на прочность;

Девчушка с такими братьями будет как за каменной стеной – никто не посмеет обидеть;

Мамины помощники. На няне можно и сэкономить.

Напомним, что третьего ребенка Alyosha будет рожать в Киеве, ведь стремится как можно скорее ощутить поддержку близких дома. Первенца Романа звезда родила в США, ведь именно там живет половина семьи ее супруга Тараса Тополи. Однако младший Марк, как и девочка, появятся на свет в Украине. Творческая пауза будущей многодетной мамочки после родов продлится только до ноября 2020 года, ведь она уже готовится к масштабному концертному туру.