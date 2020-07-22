Звездная семья Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тараса Тополи с нетерпением ждет рождения дочери. На последних сроках беременности певица уже обустроила комнату для малышки и решила показать, как подготовилась к ее рождению.

Будущей многодетной мамочке за считанные недели до родов удается не только развивать музыкальную карьеру, но и заранее продумывать первые дни жизни доченьки, которая вот-вот появится на свет. Alyosha в инстаграм-профиле опубликовала трогательное видео, в котором показала комнату для девочки.

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Как выяснилось, звездные супруги отдали все вещи, которые покупали для новорожденных сыновей, ведь не планировали пополнения в семье. Поэтому Тарасу Тополе и Alyosha пришлось приобрести новую мебель. Сейчас в комнате будущей дочери кроватка, коврик, пеленатор и комод. Родители не забыли и про радионяню, чтобы без тревоги отлучаться от младенца в другие комнаты.

"Конечно, для каждой мамы важны качество, дизайн и цена. Имея ребенка с аллергией, для меня обязательный момент, чтобы материалы, краска и ткани были гипоаллергенны. Мы выбрали безопасное и очень приятно, что это украинское", – призналась певица.

К слову, Alyosha не исключает, что может родить ребенка и дома, ведь это произойдет уже скоро, а в роддом она пока не спешит.

Alyosha в ярком мини-платье

Дома певица предстала в плвтье мини розового цвета. Несмотря на то, что на ней наряд свободного кроя, он выгодно подчеркивал округлый живот звезды, который она давно не скрывает за одеждой оверсайз. Alyosha также демонстрирует стройные ножки в платьях пикантной длины.

Артистка для съемки сделала макияж с акцентом на глаза и выбрала немало украшений – массивные серьги-кольца, браслет и лаконичную цепочку.