Популярная певица в ожидании рождения третьего ребенка продолжает развивать свою карьеру. Alyosha презентовала хит "НеВоНа" на одной из киевских радиостанций, а для выхода выбрала облегающее мини-платье, которое подчеркнуло ее большой животик на последних сроках.

На днях артистка представила новую песню "НеВоНа", работа над которой продолжалась около года. Премьера состоялась, когда Alyosha находится на последних месяцах беременности. Однако даже с немалым животом она составляет насыщенный график, ведь появляется на столичных радиостанциях, в эфирах которых раздается ее трек. В инстаграме звезда показала стильный летний образ, который выбрала для очередного выхода.

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Образ Alyosha

Будущая многодетная мамочка предстала в облегающем мини-платье серого цвета на фоне Киева. Наряд выгодно подчеркнул ее большой живот, который она уже давно не скрывает за объемной одеждой. Несмотря на то, что в гардеробе Alyosha вдоволь приталенных платьев, именно это уже успело наделать шума в сети через свою экстримальную длину. Оригинальное декольте с кольцом на шее и оголенные плечи придали пикантности ее образу.

Волосы знаменитость оставила распущенными, а из украшений выбрала серьги и лаконичный браслет. Свою красоту Alyosha довершила макияжем с акцентом на глаза.

"Ловите объятия лета, которые взяли нас всех в плен. Всем тепла", – написала певица.



Alyosha позировала в облегающем мини-платье​ / Фото Instagram / @alyoshasinger



Alyosha с ведущими "Радио Люкс" / Фото Instagram / @alyoshasinger