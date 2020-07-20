Популярна співачка в очікуванні народження третьої дитини продовжує розвивати свою кар'єру. Alyosha презентувала хіт "НеВоНа" на одній з київських радіостанцій, а для виходу обрала обтислу мінісукню, яка підкреслила її великий животик на останніх термінах.

Днями артистка представила нову пісню "НеВоНа", робота над якою тривала близько року. Прем'єра відбулася тоді, коли Alyosha перебуває на останніх місяцях вагітності. Проте навіть з чималим животом вона має насичений графік, адже з'являється на столичних радіостанціях, в ефірах яких лунає її трек. В інстаграмі зірка показала стильний літній образ, який обрала для чергового виходу.

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Образ Alyosha

Майбутня багатодітна матуся постала в обтислій мінісукні сірого кольору на тлі Києва. Вбрання вигідно підкреслило її великий живіт, який вона вже давно не приховує за об'ємним одягом. Попри те, що в гардеробі Alyosha вдосталь приталених суконь, саме ця вже встигла наробити шуму в мережі через свою екстримальну довжину. Оригінальне декольте з кільцем на шиї та оголені плечі додали пікантності її образу.

Волосся знаменитість залишила розпущеним, а з прикрас обрала великі сережки та лаконічний браслет. Свою вроду Alyosha довершила макіяжем з акцентом на очі.

"Ловіть обійми літа, які взяли нас всіх у полон. Всім тепла", – написала співачка.



Alyosha позувала в обтислій мінісукні / Фото Instagram / @alyoshasinger



Alyosha з ведучими "Радіо Люкс" / Фото Instagram / @alyoshasinger