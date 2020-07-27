Популярная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) готовится стать мамой. Она делится с поклонниками яркими моментами своего особого положения. На днях звезда показала забавные фото и призналась, что с нетерпением ждет появления доченьки на свет.

Alyosha вместе с мужем, фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей со дня на день в третий раз станут родителями. Они радуются этому событию и ждут счастливого дня. А пока что на личной инстаграм-странице звездная мамочка делится своими мыслями и распространяет разнообразные фото.

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Alyosha опубликовала серию забавных фотографий, где изображена с маленькой розовой кофтой на беременном животике. Сама же артистка позирует в красном мини-платье, с аккуратной укладкой и красивым макияжем на лице.

В статье знаменитость отметила, что сейчас самые приятные хлопоты и с нетерпением ждет дня, когда родится ее малышка. Alyosha добавила, что готовит необходимые вещи на первое время. Во время третьей беременности она не покупает одежду "на вырост", потому что когда делала это для сыновей, то подходила лишь малая часть вещей, а все остальное родители дарили другим деткам.

В суеверия исполнительница также не верит. Она уверена, что надо купить вещи для ребенка, потому что мама должна быть готовой к рождению своего малыша. Поэтому Тарас и Елена готовят все необходимое и ждут свою доченьку.

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