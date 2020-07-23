Популярная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) продолжает делиться с поклонниками яркими фото, на которых показывает свой большой беременный животик. Со дня на день она в третий раз должна стать мамой, а пока готовится к этому событию.

Артистка решила отдохнуть и посвятила день уходу за собой. Она побывала на SPA-процедурах, которые помогли снять усталость и порелаксировать. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала фото, где позирует без макияжа.

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Исполнительница с нетерпением ждет появления своей дочери на свет. Она готовится к родам и не забывает об отдыхе. Alyosha решила выделить один день для SPA-процедур. Об этом она рассказала на своем аккаунте.

Образ Alyosha

Певица опубликовала фотографию, на которой появилась в обтягивающем сером платье. Такой наряд хорошо подчеркнул ее большой животик. Уши знаменитости украшали большие серьги-кольца, а на шее была цепочка. Alyosha изображена без макияжа на лице. Таким образом она продемонстрировала натуральную красоту и доказала, что женщина всегда может выглядеть великолепно. Волосы она уложила в легкие локоны.

Звездная мама позировала рядом с роскошными, невероятно красивыми цветами, которые добавляли фотографии особой, нежной атмосферы.

Сегодня у меня был день красоты. Скоро расскажу вам интересное об уходе для беременных,

– написала в публикации Alyosha.



Певица Alyosha беременна в третий раз​ / Instagram / @alyoshasinger