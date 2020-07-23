Популярна українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) продовжує ділитися з шанувальниками яскравими фото, на яких показує свій чималий вагітний животик. З дня на день вона втретє має стати мамою, а поки що готується до цієї події.

Артистка вирішила відпочити та присвятила день догляду за собою. Вона побувала на SPA-процедурах, що допомогли зняти втому та порелаксувати. На особистій сторінці в інстаграмі зірка оприлюднила фото, де позує без макіяжу.

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Виконавиця з нетерпінням чекає на появу своєї донечки на світ. Вона готується до пологів та не забуває про відпочинок. Alyosha вирішила виділити один день для SPA-процедур. Про це вона розповіла на своєму акаунті.

Образ Alyosha

Співачка опублікувала світлину, на якій постала в обтислій сірій сукні. Таке вбрання гарно підкреслило її чималий животик. Вуха знаменитості прикрашали великі сережки-кільця, а на шиї був ланцюжок. Alyosha зображена без макіяжу на обличчі. Таким чином вона продемонструвала натуральну вроду і довела, що жінка завжди може виглядати неперевершено. Волосся вона вклала в легенькі локони.

Зіркова матуся позувала поруч із розкішними, неймовірно красивими квітами, що додавали фотографії особливої, ніжної атмосфери.

Сьогодні в мене був день краси. Скоро розповім вам цікавеньке про догляд для вагітних,

– написала в публікації Alyosha.



Співачка Alyosha вагітна втретє / Instagram / @alyoshasinger