Популярна українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) готується стати мамою. Вона ділиться з прихильниками яскравими моментами свого особливого стану. Днями зірка показала кумедні фото та зізналася, що з нетерпінням чекає появи донечки на світ.

Alyosha разом із чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею з дня на день втретє стануть батьками. Вони радіють цій події та чекають щасливого дня. А поки що на особистій інстаграм-сторінці зіркова матуся ділиться своїми думками та поширює різноманітні фото.

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Alyosha опублікувала серію кумедних світлин, до зображена із маленькою рожевою кофтою на вагітному животику. Сама ж артистка позує у червоній мінісукні, з акуратною укладкою та гарним макіяжем на обличчі.

У дописі знаменитість зазначила, що зараз має найприємніші клопоти та з нетерпінням чекає дня, коли народиться її крихітка. Alyosha додала, що готує необхідні речі на перший час. Під час третьої вагітності вона не купує одягу "на виріст", бо коли робила це для синів, то підходила лише мала частина речей, а все інше батьки дарували іншим діткам.

У забобони виконавиця також не вірить. Вона впевнена, що треба купути речі для дитини, бо мама має бути готовою до народження свого малюка. Тому Тарас і Олена готують все необхідне та чекають на свою донечку.

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