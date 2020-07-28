З дня на день співачка Alyosha народить донечку. Майбутня багатодітна матуся довела, що не лише вона з нетерпінням чекає на появу дівчинки, а й двоє синів – Роман і Марк. Хлопчики показали, як доглядатимуть за сестричкою й розвеселили мережу.

На останньому терміні вагітності Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) досить часто з'являється перед камерою й показує округлий живіт у приталених сукнях, які лише підкреслюють її стан при надії. Проте цього разу в кадрі з'явилися її сини, розваги яких зіркова матуся показала в інстаграмі.

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Раніше Alyosha показала кімнату для майбутньої донечки. Батьки облаштували до народження дівчинки ліжечко, пеленатор, комод та інші меблі. Коляску вони придбали давно й, схоже, вона вже неабияк зацікавила маленьких синів. Поки сестричка 7-річного Романа та 4-річний Марк не з'явилась на світ, хлопці розважаються її речима.

На фото старший син у татовій смугастій сорочці вклав меншого у коляску й навіть закутав у білу ковдру. Роман уважно стежив за тим, чи комфортно братику, й катав його по квартирі.

Комусь ще хочеться в колясочці покататися, а хтось вже в очікуванні піклування і відповідальності,

– зазначила вагітна Alyosha у підписі.

Цей кумедний кадр наробив чимало шуму в мережі, адже безліч прихильників встигли подумати, що співачка вже народила донечку, проте така репетиція не залишила користувачів мережі байдужими. Вони висловили своє захоплення малюками, які відповідально ставляться до народження сестрички:

Хлопці як можуть, так і готуються до зустрічі сестрички, розумнички;

Брати перевіряють коляску на міцність;

Дівчуля з такими братами буде як за кам'яною стіною – ніхто не посміє образити;

Мамині помічники. На няні можна і зекономити.

Нагадаємо, що третю дитину Alyosha буде народжувати в Києві, адже прагне якомога швидше відчути підтримку близьких вдома. Первістка Романа зірка народила в США, адже саме там живе пів родини її чоловіка Тараса Тополі. Проте менший Марк, так як і дівчинка, з'являться на світ в Україні. Творча пауза майбутньої багатодітної матусі після пологів триватиме лише до листопада 2020 року, адже вона вже готується до масштабного концертного туру.