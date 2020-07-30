Відома українська танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова чекає на появу другої дитини. Зірка не приховує свій чарівний стан та навіть поділилася з прихильниками статтю майбутньої дитини.

Відповідний допис з’явився на особистій сторінці в інстаграмі. Ілона Гвоздьова опублікувала дивовижну світлину, на якій позувала перед фотокамерою з округлим животиком. Вона також додала відеоролик, на якому показала ультразвукове дослідження.

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"Сьогодні хвилюючий момент. Я дізналася стать нашої дитини. І це буде хлопець. Клас", – написала Ілона Гвоздьова.

Прихильники хореографині радісно сприйняли новину та засипали її допис приємними коментарями.

"Вітаю вас. Ви красива мама", "Ніжна і прекрасна", "Прийміть мої найщиріші вітання", "Фото класне", "Це дуже круто. Я так і думала, якщо чесно", "Я дуже щаслива за вас", – написали фанати в коментарях.

Вперше про свою вагітність хореографиня розповіла прихильникам наприкінці травня. Відомо, що про цікавий стан подружжя дізналося тоді, коли повернулися з відпочинку в Домінікані. Раніше Ілона Гвоздьова розповідала, що планують назвати хлопчика Домініком.

Помітно, що танцівниця дуже щаслива і ділиться зі своїми фанатами деталями про те, як протікає її вагітність. Зараз Ілона Гвоздьова перебуває на сьомому місяці вагітності.

Зазначимо, хореографиня одружена з Іваном Хомячуком. Разом із чоловіком виховує донечку, якій зараз п’ять років. Ще коли подружжя не знало про стать дитини – хотіли хлопчика, тож сьогодні здійснилася їхня мрія.

Що відомо про Ілону Гвоздьову

Ілона Гвоздьова – відома українська танцівниця, педагог-хореограф, учасниця телевізійного талант-шоу "Танцюють всі". 26 листопада у прямому ефірі каналу 1+1 здобула перемогу в шоу "Танці з зірками 2018" з шоуменом Ігорем Ласточкіним. У 2019 році Гвоздьова боролася за перемогу з українським телеведучим Володимиром Остапчуком, втім до фіналу вони так і не дійшли.