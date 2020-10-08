Українська хореографиня, учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова напередодні других пологів розповіла, що для неї означає материнство. Знаменитість поділилася не лише своїми думками, а й цілою серією світлин з донечкою.

Ілона виховує доньку і з нетерпінням чекає на народження сина. На особистій сторінці в інстаграмі жінка розповіла про місію мами і оприлюднила декілька фото з первістком.

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Ілона Гвоздьова про материнство

Хореографиня зізналася, що для неї материнство – це найважливіша і найскладніша місія у житті. Також це постійний стимул до досконалості, мотивація завжди йти далі, як би важко не було і що б не сталося, бути прикладом завжди і у всьому для доньки, в питання виховання слідувати винятково материнській індуїції і життєвому досвіду.

Коли у моєму житті з'явилася донечка, все ніби перевернулося з ніг на голову. Саме в ту хвилину я усвідомила, що тепер не одна, тепер все моє життя так чи інакше обертається навколо цієї крихітки і це кайф. Для цієї маленької дівчини я – цілий світ,

– написала в дописі Ілона.

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Гвоздьова додала, що з кожним новим роком життя вона відкриває в собі і своїй доньці нові сторінки, розділи їх спільного життя. Вони разом граються, ростуть, навчаються, сваряться, миряться, знаходимо один до одного підхід і кожен день наповнюється сенсом.

Зараз Ілона в передчутті появи нового життя і сина. Зовсім скоро вона стане мамою двох діток і відчуває неймовірне щастя та, водночас, хвилювання. Танцівниця наголосила, що її переповнюють емоції, адже вона знає, як це – бути мамою донечки, але зовсім не знає, як бути мамою сина.