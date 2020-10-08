Украинский хореограф, участница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева накануне вторых родов рассказала, что для нее значит материнство. Знаменитость поделилась не только своими мыслями, но и целой серией фотографий с дочкой.

Илона воспитывает дочь и с нетерпением ждет рождения сына. На личной странице в Инстаграме женщина рассказала о миссии Мамы и обнародовала несколько фото с первенцем.

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Илона Гвоздева о материнстве

Хореограф призналась, что для нее материнство – это самая важная и самая сложная миссия в жизни. Также это постоянный стимул к совершенству, мотивация всегда идти дальше, как бы тяжело не было и что бы не случилось, быть примером всегда и во всем для дочери, в вопросах воспитания следовать исключительно материнской интуиции и жизненному опыту.

Когда в моей жизни появилась дочь, все будто перевернулось с ног на голову. Именно в ту минуту я осознала, что теперь не одна, теперь вся моя жизнь так или иначе вращается вокруг этой крохи и это кайф. Для этой маленькой девочки я – целый мир,

– написала в публикации Илона.

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Гвоздева добавила, что с каждым новым годом жизни она открывает в себе и своей дочке новые страницы, разделы их совместной жизни. Они вместе играют, растут, учатся, ссорятся, мирятся, находят друг к другу подход и каждый день наполняется смыслом.

Сейчас Илона в предвкушении появления новой жизни и сына. Совсем скоро она станет мамой двух деток и испытывает невероятное счастье и одновременно волнение. Танцовщица отметила, что ее переполняют эмоции, ведь она знает, как это – быть мамой дочери, но совсем не знает, как быть мамой сына.