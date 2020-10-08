Популярная украинская актриса, звезда лент "Однажды под Полтавой" и "Свингеры 1" Анна Саливанчук в сентябре этого года во второй раз стала мамой. Теперь она в который раз поделилась фотографией сыночка и рассказала, какой массаж делает ему.

На личной странице Анны в инстаграме появилось сообщение, которое точно будет полезным для мамочек. Для нормального развития ребенка врачи и психологи рекомендуют делать деткам массаж. Знаменитость призналась, что не является исключением и также делает его Никите.

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Детский массаж от Анны Саливанчук

Сперва, звезда разминает сыну ручки и ножки, тянет спинку. Анна говорит, что иногда сын капризничает во время этой процедуры.

Также несколько раз в день Саливанчук укладывает малыша на животик. Делает это натощак – не менее, чем через полтора часа после приема пищи. В такой позе ребенок старается поднимать головку, напрягает при этом мышцы шеи, спины и животика.

Мама гладит спинку, подставляет ладошки под пяточки и малыш отталкивается от них. При этом он делает колоссальную работу, что можно сравнить с тренажерным залом для взрослого человека.

После этого Анна переворачивает малышку на спинку, гладит животик по часовой стрелке, нежно сгибает ножки в коленях и легко, без усилий, прижимает их к животику. Во время выполнения такой процедуры часто отходят газы, что очень хорошо для кишечника.

Саливанчук добавила, что такая зарядка положительно влияет на общее развитие ребенка, укрепляет мышцы шеи, спины, животика, стимулирует перистальтику кишечника.