Популярна українська акторка, зірка стрічок "Одного разу під Полтавою" та "Свінгери 1" Анна Саліванчук у вересні цього року вдруге стала мамою. Тепер вона вкотре поділилася світлиною синочка і розповіла, який масаж робить йому.

На особистій сторінці Анни в інстаграмі з'явився допис, який точно буде корисним для матусь. Для нормального розвитку дитини лікарі та психологи рекомендують робити діткам масаж. Знаменитість зізналася, що не є винятком і також робить його Нікіті.

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Дитячий масаж від Анни Саліванчук

Спершу, зірка розминає сину ручки та ніжки, тягне спинку. Анна каже, що інколи син вередує під час цієї процедури.

Також декілька разів на день Саліванчук вкладає малюка на животик. Робить це натщесерце – не менш, ніж через півтори години після прийому їжі. У такій позі дитина старається підіймати голівку, напружує при цьому м'язи шиї, спини і животика.

Мама гладить спинку, підставляє долоньки під п'ятки і малюк відштовхується від них. При цьому він робить колосальну роботу, що можна порівняти з тренажерним залом для дорослої людини.

Після цього Анна перевертає крихітку на спинку, гладить животик за годинниковою стрілкою, ніжно згинає ніжки в колінах і легко, без зусиль, притискає їх до животика. Під час виконання такої процедури часто відходять гази, що дуже добре для кишківника.

Саліванчук додала, що така зарядка позитивно впливає на загальний розвиток дитини, зміцнює м'язи шиї, спини, животика, стимулює перистальтику кишківника.