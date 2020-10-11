Украинская танцовщица Илона Гвоздева 11 октября во второй раз стала мамой! Женщина родила мальчика, которого ранее обещала назвать Домининком, а роды звезды прошли в одной из столичных частных больниц.

О долгожданных родах участница "Танцев со звездами 2020", которая покинула шоу после 2 выпуска, сообщила в своих инстаграм-сторис. Еще утром женщина в сети призналась, что отправилась в роддом "на встречу с малышом", а уже впоследствии опубликовала временное фото, на котором засветила бирку ребенка.

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Илона Гвоздева и ее муж Иван в ожидании вторых родов / Instagram-Stories / @ilonagvozdeva

На снимке можно увидеть, что у Илоны Гвоздевой и ее мужа Ивана Хомячука родился мальчик вечером, в 18:25. Вес сына составляет 3 килограмма 52 грамма, а рост – 52 сантиметра.



Илона Гвоздева родила сына / Instagram-Stories / @ilonagvozdeva

Еще раньше хореограф рассказывала, что назовет мальчика в честь доминиканских островов, поскольку именно там произошло зачатие второго ребенка. Несмотря на три негативных теста на беременность, она чувствовала, что в ней зародилась жизнь, поэтому, решила пойти к гинекологу, где все и подтвердилось. У пары Илоны и Ивана уже есть 5-летняя дочь Рия.

Напомним, что в 2018 году Илона Гвоздева победила в шоу "Танцы со звездами" вместе с шоуменом Игорем Ласточкиным. Однако в 2020 году она вылетела из проекта уже после первых результатов голосований зрителей и жюри – во 2 выпуске. Ее партнером стал телеведущий Дмитрий Танкович. Причиной стала критика зрителей из-за пребывания Илоны на проекте во время третьего триместра беременности.

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