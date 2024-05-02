Роковое искушение: Тина Кароль поразила фотосессией в откровенном платье

Певица Тина Кароль в очередной раз поразила поклонников женским образом. Звезда украинского шоу-бизнеса любит фотографироваться в вещах, которые подчеркивают ее харизму и изящество.

Тина Кароль часто делает модные фотографии в роскошных нарядах у известного фэшн-фотографа и портретиста Михаила Федорака.

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Исполнительница опубликовала в инстаграме несколько кадров, которые сделала в студии в сексуальном и откровенном наряде, который ей очень подходит.

Образ Тины Кароль

Для фотосессии Тина Кароль выбрала для себя белоснежное платье на тонких бретелях от магазина Helen Marlen, в котором собраны товары от мировых брендов.

На этот раз известная блондинка не только сделала ставку на вырез, который подчеркивает зону декольте, но и выбрала платье, которое открывает талию и даже ягодицы. Изделие украшено спереди и сзади рюшами, поэтому добавляет образу романтичности.

Тина Кароль распустила волосы и уложила их в легкие кудри, а на лице сделала естественный макияж с акцентом на красную губную помаду.



Откровенный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Поклонники, как всегда, написали немало приятных слов в комментариях и отметили, что фотосессия в таком платье является невероятно красивой.

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