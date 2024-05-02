Тина Кароль часто делает модные фотографии в роскошных нарядах у известного фэшн-фотографа и портретиста Михаила Федорака.
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Исполнительница опубликовала в инстаграме несколько кадров, которые сделала в студии в сексуальном и откровенном наряде, который ей очень подходит.
Образ Тины Кароль
Для фотосессии Тина Кароль выбрала для себя белоснежное платье на тонких бретелях от магазина Helen Marlen, в котором собраны товары от мировых брендов.
На этот раз известная блондинка не только сделала ставку на вырез, который подчеркивает зону декольте, но и выбрала платье, которое открывает талию и даже ягодицы. Изделие украшено спереди и сзади рюшами, поэтому добавляет образу романтичности.
Тина Кароль распустила волосы и уложила их в легкие кудри, а на лице сделала естественный макияж с акцентом на красную губную помаду.
Откровенный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Поклонники, как всегда, написали немало приятных слов в комментариях и отметили, что фотосессия в таком платье является невероятно красивой.
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