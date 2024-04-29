Блогер-миллионник Саша Бо любит устраивать для себя фотосессии в стильных образах, которые вызывают восхищение у ее подписчиков. Блогер показывает не только себя, но и детей и мужа.

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Как и каждая девушка, Саша любит красиво одеваться и показывать своим подписчикам стилизацию аутфитов. На этот раз инфлюенсер продемонстрировала новую сумку от известной марки.

Образ Саши Бо

Недавно Саша Бо покрасилась в темно-шоколадный оттенок, поэтому демонстрирует образы в новом амплуа. Блогер показала look в коричневом лонгсливе, широких светло-серых брюках и серых лоферах.

Сверху она надела клетчатый коричневый кардиган в клетку. Саша Бо любит минимализм и базовые цвета, поэтому всегда составляет образ в выдержанных тонах без ярких акцентов.

Девушка распустила волосы и довершила образ солнцезащитными очками, а главной изюминкой образа стала сумка от бренда Balmain. На сайте магазина Symbol такой аксессуар стоит 79 779 гривен.



Сумка Balmain, которую носит Саша Бо / Фото из инстаграма блогера

Коричневая сумка имеет вид радио и даже называется RADIO MONOGRAM. Она украшена монограммами логотипа и золотой курсивной надписью бренда Balmain.

В гардеробе Саши Бо есть немало брендовых сумок, часов и аксессуаров. Блогер носит базовые вещи от украинских производителей, впрочем, также пополняет коллекцию одежды люксовыми марками.