Блогерка-мільйонниця Саша Бо любить влаштовувати для себе фотосесії в стильних образах, які викликають захоплення у її підписників. Блогерка показує не лише себе, але й дітей та чоловіка.

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Як і кожна дівчина, Саша любить красиво одягатися та показувати своїм підписникам стилізацію аутфітів. Цього разу інфлюенсерка продемонструвала нову сумку від відомої марки.

Образ Саші Бо

Нещодавно Саша Бо пофарбувалася в темно-шоколадний відтінок, тож демонструє образи в новому амплуа. Блогерка показала look в коричневому лонгсліві, широких світло-сірих штанах та сірих лоферах.

Зверху вона одягнула картатий коричневий кардиган. Саша Бо любить мінімалізм та базові кольори, тож завжди складає образ у витриманих тонах без яскравих акцентів.

Дівчина розпустила волосся та довершила образ сонцезахисними окулярами, а головною родзинкою образу стала сумка від бренду Balmain. На сайті магазину Symbol такий аксесуар коштує 79 779 гривень.



Сумка Balmain, яку носить Саша Бо / Фото з інстаграму блогерки

Коричнева сумка має вигляд радіо та навіть називається RADIO MONOGRAM. Вона прикрашена монограмами логотипу та золотим курсивним надписом бренду Balmain.

У гардеробі Саші Бо є чимало брендових сумок, годинників та аксесуарів. Блогерка носить базові речі від українських виробників, втім також поповнює колекцію вбрання люксовими марками.