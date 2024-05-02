Маша Ефросинина всегда красиво одевается и любит выглядеть стильно и модно. Она до мельчайших деталей продумывает свои образы и часто выбирает вещи от украинских брендов.

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В своем недавнем видеоролике телеведущая примерила наряды в базовых цветах и продемонстрировала свой безупречный вкус.

Образ Маши Ефросининой

Журналистка составила образ на основе коричневого замшевого бомбера и белых брюк. Верхнюю одежду она выбрала от украинского дизайнера Артура Кулаковского. Этот бомбер необычный, ведь создан так, чтобы носить в двух вариантах – с рукавами или без них, как жилет. Бомбер из кожи стоит на сайте бренда более 55 тысяч гривен.

Свой look Маша Ефросинина соединила с белыми брюками клеш, которые идеально подходят к коричневому верху. На видеоролике телеведущая гуляет по улицам Киева и демонстрирует свой стильный образ. Она распустила волосы, сделала нюдовый макияж и дополнила выход коричневыми солнцезащитными очками.

Поклонники телеведущей уже засыпали ее в комментариях приятными словами и отметили, что она невероятно выглядит.

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