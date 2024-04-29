Бывший "ангел" Ѵістогіа's Secret хорошо разбирается в трендах и поэтому часто демонстрирует их своей публике, примеряя различные интересные образы.

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На выходных блондинка показала своей 8-миллионной аудитории актуальный образ, который может примерить каждая модница. Ее новый look является идеальным вдохновением образа для украинцев, которые любят примерять на себе голубовато-желтые наряды.

Образ Эльзы Хоск

Красавица посетила бутик ювелирных украшений Tiffany & Co. Особенностью марки является фирменный бирюзовый цвет, который является знаком компании и даже имеет зарегистрированный статус. В модных кругах стилисты называют некоторые наряды цветом тиффани.

Эльза Хоск решила выбрать для себя нежное платье голубого цвета на длинный рукав длины макси. Платье от бренда ALAÏA хорошо подчеркнуло стройную фигуру модели. Изделие украшено не только горловиной, но и интересными рукавами с рюшами, которые придают платью особую изюминку.

Минималистичный и роскошный аутфит известная манекенщица дополнила голубыми босоножками и желтой сумкой от бренда Hermes. Красавица завязала высокий хвост, сделала насыщенный макияж и показала несколько кадров с изысканными колье на шее.

Стоит отметить, что сочетание голубого и желтого цвета довольно популярны. Их часто используют в своих образах известные инфлюенсеры и стилисты.

Добавим, что шведская модель в первые дни войны поддержала Украину, как и многие другие мировые звезды. 26 февраля 2022 года она призвала всех обратить внимание на циничное вторжение России в наше государство. "Мое сердце со всеми вами, Украина, женщинами, детьми, бедными семьями, которые больше всего пострадали", – писала Эльза Хоск в своем инстаграм-профиле с многомиллионной аудиторией.