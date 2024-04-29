Колишній "ангел" Viсtoria's Secret добре знається на трендах і тому часто демонструє їх своїй публіці, приміряючи різні цікаві образи.

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На вихідних білявка показала своїй 8-мільйонній аудиторії актуальний образ, який може приміряти кожна модниця. Її новий look є ідеальним натхненням образу для українців, які люблять приміряти на собі блакитно-жовте вбрання.

Образ Ельзи Госк

Красуня завітала у бутик ювелірних прикрас Tiffany & Co. Особливістю марки є фірмовий бірюзовий колір, який є знаком компанії та навіть має зареєстрований статус. У модних колах стилісти називають деяке вбрання кольором тіффані.

Ельза Госк вирішила обрати для себе ніжну сукню блакитного кольору на довгий рукав довжини максі. Плаття від бренду ALAÏA гарно підкреслило струнку фігуру моделі. Виріб оздоблений не лише горловиною, але й цікавими рукавами з рюшами, які додають сукні особливої родзинки.

Мінімалістичний та розкішний аутфіт відома манекенниця доповнила блакитними босоніжками та жовтою сумкою від бренду Hermes. Красуня зав’язала високий хвіст, зробила насичений макіяж та показала кілька кадрів з вишуканими кольє на шиї.

Варто зазначити, що поєднання блакитного та жовтого кольору є доволі популярними. Їх часто використовують у своїх образах відомі інфлюенсери та стилісти.

Додамо, що шведська модель в перші дні війни підтримала Україну, як і багато інших світових зірок. 26 лютого 2022 року вона закликала усіх звернути увагу на цинічне вторгнення Росії в нашу державу. "Моє серце з усіма вами, Україно, жінками, дітьми, бідними сім’ями, які найбільше постраждали", – писала Ельза Госк у своєму інстаграм-профілі з багатомільйонною аудиторією.