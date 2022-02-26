Увесь цивілізований світ підтримує Україну. У непростий для нашої держави час, слова підтримки висловлюють знаменитості першої величини. Усі вони закликають боротися з агресором.

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У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 7 мільйонів людей, з різних куточків світу, Ельза Госк опублікувала звернення президента України Володимира Зеленського та написала свої переживання щодо нашої країни.

Ельза Госк підтримує українців

"У мене розривається серце від того, як світове керівництво спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Цього недостатньо, щоб зупинити війну. Що світ збирається робити??? Це страшне кіно відбувається на наших очах. Росія не зупиниться на Україні, якщо вони не переможуть... це загроза світовій демократії. Моє серце з усіма вами, Україно, жінками, дітьми, бідними сім’ями, які найбільше постраждали", – написала Ельза Госк.



Ельза Госк висловила занепокоїння щодо війни Росії проти України / Фото з інстаграму

Які світові зірки підтримали Україну

Мадонна опублікувала пісню на підтримку нашої держави;

"Міс Світу 2000" Пріянка Чопра підтримала Україну та закликала допомогти людям;

Супермодель Кендал Дженнер та її сестра Кортні Кардашян відреагували на війну Росії з Україною.