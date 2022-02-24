Блогерка Леоні Ганне зараз перебуває в Італії. Вона приїхала на Міланский Тиждень моди. Та попри це, інфлюенсерка не забула згадати про Україну у своїй соціальній мережі.

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Леоні, за інстаграм-сторінкою якої слідкують понад 4 мільйони людей зі всього світу, опублікувала інстаграм-сторіз зі словами підтримки нашій країні. Виявляється, бойфренд Леоні – Алекс Галієвський родом з України, і переїхав до Німеччини у маленькому віці.

Прокинулася сьогодні з розбитим серцем. Мої думки разом з усіма в Україні. Алекс зі своєю родиною родом з України і приїхав до Німеччини, коли був маленьким. Він виріс поряд з російським кордоном. Думаю сьогодні про кожного з вас і молюся за мир,

– написала Леоні Ганне.

Знаменитість поставила розбиті серця біля інстаграм-посту із заголовком "У столиці України пролунали вибухи, після того як Путін оголосив про військову операцію Росії".



Леоні Ганне підтримала Україну / Фото з інстаграм-сторіз



Леоні Ганне підтримала Україну / Фото з інстаграм-сторіз

Леоні Ганне неодноразово одягала вбрання від українських брендів. Знаменитість має у своєму гардеробі вироби від таких вітчизняних марок як J’Amemme, Santa Brands та NUÉ.

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