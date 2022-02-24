Уночі, 24 лютого, Росія здійнила повномасштабний напад на Україну. Країна-агресор вторглася на територію північних, східних та південних областей України та нанесла авіаційні та артилерійські удари по військових об'єктах та військовим формуванням України.

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Увесь світ висловлює підтримку Україні, засуджуючи дії глави Кремля. Остронь не залишаються і відомі українці – співаки, телеведучі, актори та дизайнери.

У нелегкий для України час засновник бренду Ruslan Baginskiy перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень. У соціальній мережі дизайнер опублікував відвертий допис, розповідаючи про власні переживання.

"Вчора я підготував для публікації довгий лист моїм друзям зі всього світу. Я хотів вам розказати більше про історію України – справжню, а не маніпулятивну версію з фантазії Путіна, хотів попросити кожного в Росії використосувати свій голос і не боятися кричати, я хотів поділитися нашими планами і сказати, що нас не залякати. Сьогодні це вже не має ніякого сенсу", – розповів Руслан Багінський.

Дизайнер написав, що прокинувся сьогодні від вибухів у центрі Києва та одразу подзвонив мамі. Руслан попросив команду залишитися вдома.

"А потім я вирішив – тобі не перемогти. Тобі нема за що боротися, крім твоїх нездорових амбіцій. Мені є за що боротися. Це моя країна. Це мій дій. Україна допомогла мені стати тим, ким я є. Україна допомогла мені побудувати бізнес. Мої друзі живуть тут. Усі мої близькі. Моя талановита команда. Ми не здаємося, тому що ми заслуговуємо миру. Ми заслуговуємо на майбутнє. Твоє майбутнє – за ґратами. На самоті", – написав дизайнер.

Львів’янин зазначив, що вірить у Збройні Сили України та підтримує нашу владу.

Ми не підтримуємо війну, але сьогодні мир потребує нашого захисту. Бренд Ruslan Baginskiy сьогодні перевів 1 500 000 гривень у фонд "Повернись живим", і я закликаю доєднатися. Це наш дім. Цю частину історії тобі не переписати. Слава Україні,

– написав дизайнер.

Нагадаємо, Руслан Багінський вже не вперше жертвує гроші. У 2020 році дизайнер передав один мільйон гривень в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова і Коломийську центральну районну лікарню. Кошти виділили на необхідне медичне обладнання, яке допомагає в боротьбі з коронавірусом.

Гроші на українську армію перераховують й інші відомі дизайнери. Кілька днів тому львівська фешн-фотографиня, дизайнерка та засновниця бренду СULTNAKED пожертвувала українській армії 100 тисяч гривень.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.