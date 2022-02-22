Учора, 21 лютого, глава Кремля Володимир Путін офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі. Українці та увесь цивілізований світ одразу засудив абсурдне рішення президента держави-агресорки.

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Патріотично налаштована Мері Фуртас вирішила в такий нелегкий час підтримати українську армію благочинністю. Дизайнерка перерахувала 100 тисяч гривень на допомогу військовим.



Мері Фуртас підтримала українську армію / Фото з інстаграм-сторіз

Львів’янка також поділилася у своєму інстаграм-сторіз дописом одного із найбільших фондів компетентної допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі "Повернись живим". У ньому йдеться, що "кожна гривня, яку передають на потреби війська використовується максимально ефективно і має конкретний результат – збереження життів наших захисників".

"Значна частина втрат російських окупантів у 2021 році – від кулі снайпера. Ми ні нащо не натякаємо, але Фонд тихо робить свою роботу, підвищуючи майстерність наших снайперів, надаючи їм необхідне для якісної роботи обладнання. Цьогоріч "Повернись живим" планує ще більш потужно допомогти армії у цьому напрямку. Ми певні, що дуже неприємно здивуємо ворога своїми пострілами в ціль", – йдеться в повідомленні.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Що відомо про Мері Фуртас

У 16 років дівчина захопилася фотографіями та почала робити свої перші зйомки. У 21-річному віці вперше зняла для глянцю Vogue. Мері Фуртас знімала моделей, лукбуки, робила персональні зйомки. У 2017 році вона заснувала бренд СULTNAKED, вбрання якого зараз носять світові селебретіз. В одязі від львів’янки з’являлася Кайлі і Кендалл Дженнер, Аріана Гранде, Ельза Госк, Жозефін Скрівер, Жасмін Тукс та Меган Фокс.



Кайлі Дженнер в одязі СULTNAKED / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер в одязі СULTNAKED / Фото з інстаграму



Ельза Госк в одязі СULTNAKED / Фото з інстаграму