На своїй особистій сторінці в інстаграмі з 18-тисячною аудиторією Валерія Цимбал опублікувала відвертий пост, який шокував українську аудиторію. Дівчина показала бірку свого худі, яке купила від бренду TTSWTRS, на якій зазначено, що одяг відшивається в Росії.

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Користувачі зазначають, що бренд ніяким чином не реагує на повідомлення, та навіть після прочитання, не виявляє бажання відповісти своїм клієнтам.

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Українська блогерка Таня Пренткович з мільйонною аудиторією в мережі також висловила своє невдоволення та попросила бренд прокоментувати свої дії. В діректі SMM-відділ бренду вчергове прочитав повідомлення, так і не відповівши. Журналісти 24 каналу також намагаються отримати коментар, та поки що бренд не реагує на повідомлення.



Скриншот з інстаграм-сторіз блогерки Тані Пренткович

Що цікаво, в інтернеті можна знайти бірки бренду, на яких зазначається не лише "Made in Russia", але й "Made in Ukraine".



Бірка бренду TTSWTRS виготовлена в Україні



Бірка бренду TTSWTRS виготовлена в Росії

Що відомо про бренд TTSWTRS

TTSWTRS був заснований в 2013 році, як творчий проєкт Анни Осмехіної — в минулому стилістки, редакторки моди та художниці по костюмах. Одяг бренду натхненний мистецтвом татуювання і тілом у всіх його формах, носять такі знаменитості, як Нікі Мінаж, Кортні Кардашян, Ірина Шейк, Кайлі Дженнер та багато інших.

Текст публікації Лери Цимбал:

"Одна річ шити в Україні, платити тут податки та продавати в Росії, але зробити виробництво в Росії та продавати в Україні, враховуючи що ми воюємо з цією країною 8 років – це дичина! Я написала бренду, чекала від них пояснень, розрад, визнання помилок. А отримала – ігнор! Нуль реакції.

Чому мода чи мистецтво не може бути поза політикою? Тому що ми сплачуємо гроші за наш вибір. Платимо гроші за річ, яка йде на підтримку російської армії, яка вбивала та продовжує вбивати наших людей. Йде на підтримку Росії. Тут не може бути між або "а якщо дуже хочеться", ми не можемо сісти попою на 2 стільці.



Мені писали про те, що тепер потрібно чи не кожну банку з консервами перевіряти, щоб не було "мейд ін раша". Якщо бути відвертими, я не знаю. Вирішувати вам. Але те, що український бренд не повинен відшивати свої речі в Росії та продавати в Україні – це точно!



Ніхто з нас зараз і сьогодні не може бути поза політикою. Ніхто з нас не може стати між! Відповідайте за свій вибір та дії!"