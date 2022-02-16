На своей личной странице в инстаграме с 18-тысячной аудиторией Валерия Цымбал опубликовала откровенный пост, шокировавший украинскую аудиторию. Девушка показала бирку своего худи, который купила у бренда TTSWTRS, на ней указано, что одежда отшивается в России.

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Пользователи отмечают, что бренд никак не реагирует на сообщение, и даже после прочтения не изъявляет желания ответить своим клиентам.

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Украинский блогер Таня Пренткович с миллионной аудиторией в сети также выразила свое недовольство и попросила бренд прокомментировать свои действия. В директе SMM-отдел бренда в очередной раз прочитал сообщение, но так и не ответив. Журналисты 24 канала также пытаются получить комментарий, и пока бренд не реагирует на сообщение.

Скриншот из инстаграм-сториз блогера Тани Пренткович

Что интересно, в интернете можно найти бирки бренда, на которых указывается не только Made in Russia, но и Made in Ukraine.



Бирка бренда TTSWTRS произведена в Украине

Бирка бренда TTSWTRS произведена в России

Что известно о бренде TTSWTRS

TTSWTRS был основан в 2013 году, как творческий проект Анны Осмехиной – в прошлом стилистки, редактора моды и художницы по костюмам. Одежду бренда, вдохновленную искусством татуировки и телом во всех его формах, носят такие знаменитости, как Ники Минаж, Кортни Кардашян, Ирина Шейк, Кайли Дженнер и многие другие.

Текст публикации Леры Цымбал

Одно дело шить в Украине, платить здесь налоги и продавать в России, но сделать производство в России и продавать в Украине, учитывая, что мы воюем с этой страной 8 лет – это дичь! Я написала бренду, ждала от них объяснений, успокоений, признания ошибок. А получила – игнор! Ноль реакции.

Почему мода или искусство не могут быть вне политики? Потому что мы платим деньги за наш выбор. Платим деньги за вещь, поддерживающую российскую армию, которая убивала и продолжает убивать наших людей. Идет в поддержку России. Здесь не может быть между или "а если очень хочется", мы не можем сесть попой на 2 стула.

Мне писали о том, что теперь нужно чуть ли не каждую банку с консервами проверять, чтобы не было "мэйд ин раша". Если быть откровенными, я не знаю. Решать вам. Но то, что украинский бренд не должен отшивать свои вещи в России и продавать в Украине – это точно!

Никто из нас сейчас и сегодня не может быть вне политики. Никто из нас не может встать между! Отвечайте за свой выбор и действия!