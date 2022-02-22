Вчера, 21 февраля, глава Кремля Владимир Путин официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе. Украинцы и весь цивилизованный мир сразу осудили абсурдное решение президента государства-агрессоры.
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Патриотически настроенная Мэри Фуртас решила в такое нелегкое время поддержать украинскую армию благотворительностью. Дизайнер перечислила 100 тысяч гривен на помощь военным.
Мэри Фуртас поддержала украинскую армию / Фото из инстаграм-сториз
Львовянка также поделилась в своем инстаграм-сториз сообщением одного из крупнейших фондов компетентной помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе "Вернись живым". В нем говорится, что "каждая гривна, которую передают на нужды войска, используется максимально эффективно и имеет конкретный результат – сохранение жизней наших защитников".
"Значительная часть потерь российских оккупантов в 2021 году – от пули снайпера. Мы ни на что не намекаем, но Фонд тихо делает свою работу, повышая мастерство наших снайперов, придавая им необходимое для качественной работы оборудование. В этом году "Вернись живым" планирует еще более мощно помочь армии в этом направлении. Мы уверены, что очень неприятно удивим врага своими выстрелами в цель", – говорится в сообщении.
Что известно о Мэри Фуртас
В 16 лет девушка увлеклась фотографиями и начала делать свои первые съемки. В 21-летнем возрасте впервые сняла для глянца Vogue. Мэри Фуртас снимала моделей, лукбуки, делала персональные съемки. В 2017 году она основала бренд СULTNAKED, наряды которого носят мировые селебретиз. В одежде от львовянки появлялась Кайли и Кендалл Дженнер, Ариана Гранде, Эльза Госк, Жозефин Скривер, Жасмин Тукс и Меган Фокс.
Кайли Дженнер в одежде CULTNAKED / Фото из инстаграма
Кендалл Дженнер в одежде CULTNAKED / Фото из инстаграма
Эльза Госк в одежде CULTNAKED / Фото из инстаграма