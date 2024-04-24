Відома модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найпопулярніших fashion-інфлюенсерок. Для багатьох модель є натхненням, тож за її кожною новою світлиною у стильному вбранні в інстаграмі слідкує майже 20 мільйонів користувачів.

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Манекенниця любить публікувати серію знімків зроблених вдома у дзеркалі, втім британка відправилася у Японію та показала, в якому образі гуляю вулицями Токіо.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель одягнула світло-бежеве обтисле боді та доповнила його штанами карго кремового відтінку. Такий фасон штанів з великими кишенями ще досі залишається актуальним.

До свого аутфіту Розі підібрала червоні замшеві кеди, а зверху одягнула шкіряний тренч вишневого кольору. Модниця є палкою прихильницею італійського бренду Bottega Veneta, тож для стильного виходу обрала верхній одяг від Модного дому. Раніше в цьому тренчі вона з’являлась на Тижні моди у Нью-Йорку ще три роки тому.

Доповнили образ знаменитості аксесуари в чорному кольорі – сумка з переплетеної шкіри на золотистих ланцюжках та сонцезахисні окуляри.



Красивий образ Розі Гантінгтон-Вайтлі у Токіо / Фото з інстаграму моделі



Красивий образ Розі Гантінгтон-Вайтлі у Токіо / Фото з інстаграму моделі

Надихаючись образом британки, ви залюбки зможете повторити аналогічний look. Не обов’язково тренч повинен бути зі шкіри чи у трендовому вишневому кольорі. Можна приміряти класику – бежевий варіант та створити актуальний монохромний аутфіт.