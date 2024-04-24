Известная модница Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых популярных fashion-инфлюенсерок. Для многих модель является вдохновением, поэтому за ее каждой новой фотографией в стильном наряде в инстаграме следит почти 20 миллионов пользователей.

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Манекенщица любит публиковать серию снимков сделанных дома в зеркале, впрочем британка отправилась в Японию и показала, в каком образе гуляю по улицам Токио.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Модель надела светло-бежевое обтягивающее боди и дополнила его брюками карго кремового оттенка. Такой фасон брюк с большими карманами до сих пор остается актуальным.

К своему аутфиту Рози подобрала красные замшевые кеды, а сверху надела кожаный тренч вишневого цвета. Модница является страстной поклонницей итальянского бренда Bottega Veneta, поэтому для стильного выхода выбрала верхнюю одежду от Модного дома. Ранее в этом тренче она появлялась на Неделе моды в Нью-Йорке еще три года назад.

Дополнили образ знаменитости аксессуары в черном цвете – сумка из переплетенной кожи на золотистых цепочках и солнцезащитные очки.



Красивый образ Рози Хантингтон-Уайтли в Токио / Фото из инстаграма модели



Красивый образ Рози Хантингтон-Уайтли в Токио / Фото из инстаграма модели

Вдохновляясь образом британки, вы охотно сможете повторить аналогичный look. Не обязательно тренч должен быть из кожи или в трендовом вишневом цвете. Можно примерить классику – бежевый вариант и создать актуальный монохромный аутфит.