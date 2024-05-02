Тіна Кароль часто робить модні світлини в розкішному вбранню у відомого фешн-фотографа та портретиста Михайла Федорака.

Читайте також Маша Єфросиніна одягнула стильний бомбер: ефектний вихід

Виконавиця опублікувала в інстаграмі кілька кадрів, які зробила у студії в сексуальному та відвертому вбранні, яке їй дуже личить.

Образ Тіни Кароль

Для фотосесії Тіна Кароль обрала для себе білосніжну сукню на тонких бретелях від магазину Helen Marlen, в якому зібрані товари від світових брендів.

Цього разу відома білявка не лише зробила ставку на виріз, який підкреслює зону декольте, але й обрала сукню, яка відкриває талію та навіть сідниці. Виріб оздоблений спереду та ззаду рюшами, тож додає образу романтичності.

Тіна Кароль розпустила волосся та вклала його в легкі кучері, а на обличчі зробила природний макіяж з акцентом на червону губну помаду.



Відвертий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки

Прихильники, як завжди, написали чимало приємних слів в коментарях та зазначили, що фотосесія в такій сукні є невимовно красивою.

Цікаві образи зірок