Гордая и независимая: Тина Кароль показала фотографии в платье со смелым декольте
Источник:Инстаграм Тины Кароль
Певица опубликовала фотографии c новой студийной фотосессии, на которой она открылась как привлекательная и независимая женщина. Строки из песни, которые артистка оставила под фото – тоже об этом.
Тина Король часто радует подписчиков фотографиями со съемок. Она выбирает для фотосессий разные и неожиданные образы: элегантные, бунтарские, повседневные и иногда откровенные. В этот раз артистка очаровала всех кадрами в черном длинном платье с вырезом до бедра.
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Лук Тины Кароль
Певица предстала перед камерой в платье макси, где акцентной частью является декольте. Оно стильно собрано железным полукругом на талии и заканчивается у бедра. Складками на бедрах и приталенным силуэтом наряд подчеркнул идеальную фигуру звезды.
Прекрасно вписались в образ черные туфли на высоком каблуке. Обувь имеет острый носок и открытую заднюю часть. Кароль решила не надевать украшения, приковав наше внимание к ее природной красоте.
Что касается прически, то артистка не изменяет волнистым локонам уложенным слегка непринужденно.
Образ сильной женщины
Тиной Кароль восхищаются тысячи украинок и украинцев. Она часто говорит поет и говорит образами о силе женской стойкости ума и мудрости. И последний свой пост она подписала так:
Острыми клыками ранили сердце зажило и распустило черные розы, где не найти ни измены, ни правды. Гордая для кого-то самовлюбленная для себя сохранена и независима. Строки начала истории написания песни, которую так полюбили.
В комментариях люди благодарили певицу за искренность слов в песнях:
- "Это любовь спасибо, что стараетесь и отдаетесь на полную"
- "Эти строки отзываются болью в сердце"
- "Непревзойденно! Ждем следующую песню с нетерпением. Наша звездочка".
Другие аутфиты певицы
- В фотостудии исполнительница позировала в роскошном платье от одного из люксовых брендов. Особенностью этого платья являются разрезы с двух сторон со шнуровками, которые придают платью особую сексуальность.
Недавно Тина записала видеоролик с хитом "Не святые" ради которого предстала в невероятном платье.