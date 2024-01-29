Тіна Кароль часто тішить підписників фотографіями зі зйомок. Вона обирає для фотосесій різні і неочікувані образи – елегантні, бунтарські, повсякденні і іноді відверті. Цього разу артистка зачарувала усіх кадрами у чорній довгій сукні з вирізом до стегна.

Читайте також Ельза Госк показала наймодніші туфлі весни: скоро їх будуть носити всі

Лук Тіни Кароль

Співачка постала перед камерою у сукні максі, де акцентною частиною є декольте. Воно стильно зібране залізним напівколом на талії і закінчується біля стегна. Складками на стегнах та приталеним силуетом вбрання підкреслило ідеальну фігуру зірки.

Чудово вписалися в образ чорні туфлі на високих підборах. Взуття має гострий носок і відкриту задню частину. Кароль вирішила не одягати прикрас, прикувавши нашу увагу до її природної вроди.

Щодо зачіски, то артистка не зраджує хвилястим локонам, укладеним злегка невимушено.

Образ сильної жінки

Тіною Кароль захоплюються тисячі українок і українців. Вона часто говорить, співає і промовляє образами про силу жіночої стійкості, розуму і мудрості. І останній свій пост вона підписала так:

Гострими іклами ранили, серце загоїло і розпустило чорні троянди, де не знайти ані зради, ані правди. Горда, для когось самозакохана, для себе збережена і незалежна є. Рядки початку історії написання пісні, яку так полюбили.

У коментарях люди дякували співачці за щирість слів у піснях:

"Це любов, дякую що стараєтесь та віддаєтеся на повну";

"Ці рядки відгукуються болем в серці";

"Неперевершено! Чекаємо наступну пісню з нетерпінням. Наша зіронька".

Інші аутфіти співачки