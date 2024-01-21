Тіна Кароль не припиняє дивувати своїх прихильників щоразу новими світлинами з фотосесій. Знаменитість опублікувала цілу серію чорно-білих кадрів, на яких вона позувала в ефектному образі.

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Виконавиця придбала сукню від магазину з різноманітним вбранням від відомих світових брендів Helen Marlen. Тіна обрала чорну сукню, яка чудово повторювала силует, підкреслювала всі вигини й талію.

Особливістю цієї сукні є розрізи з двох боків зі шнурівками, які додають сукні особливої сексуальності. Плаття на бретельках має великий розріз у зоні декольте та вставку з напівпрозорої тканини в зоні живота.

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Аутфіт співачки доповнили чорні лаковані туфлі на підборах. Тіна створила мінімалістичний образ, не додаючи жодних прикрас. Вона зробила макіяж в дуже ніжних тонах, який зміг підкреслити її природну красу.

Виконавиця вклала волосся у легкі хвильки. На кадрах Тіна завжди любить посміхатися та випромінювати щастя, втім на цих світлинах знаменитість була доволі стриманою у виявленні своїх почуттів.

Нові фотографії вже встигли захопити прихильників, тож вони написали багато приємних коментарів: