Нотаріус та блогерка Христина Горняк зараз живе на дві країни. Після повномасштабного вторгнення вона переїхала жити до Австрії, втім періодично приїжджає в Україну.

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Нові світлини Христина опублікувала з Відня. Вона зробила стильний кадр у кав’ярні на тлі яскравого букета квітів та вітрини з солодощами.

Образ Христини Горняк

Жінка зробила фото у білій футболці та жовтому костюмі, що складався з жакета й штанів. Образ доповнили спортивні кросівки New Balance та коричнева сумка.

Штанні костюми – це класика, вона ніколи не вийдуть з моди, як і білі футболки. У демісезонний період ви можете робити ставку на базові кольори – чорний, коричневий, сірий чи бежевий, а от якщо хочете додати яскравості – обирайте соковиті відтінки.

За інстаграм-сторінкою Христини Горняк стежить понад 100 тисяч прихильників. Вона активно веде свій блог, в якому ділиться своїм життям та роздумами, тож має свою групу підтримки та людей, які давно за нею стежать. У коментарях прихильники вже встигли написати блогерці приємні слова.

"Дівчина весна";

"Шикарна леді!";

"Ви дуже позитивна мила, гарна та мудра жінка, хоча не знаю Вас особисто".



Модний образ Христини Горняк / Фото з інстаграму блогерки



Модний образ Христини Горняк / Фото з інстаграму блогерки