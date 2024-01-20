Нотариус и блоггер Кристина Горняк сейчас живет на две страны. После полномасштабного вторжения она переехала жить в Австрию, однако периодически приезжает в Украину.

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Новые фотографии Кристина опубликовала из Вены. Она сделала стильный кадр в кафе на фоне яркого букета цветов и витрины с конфетами.

Образ Кристины Горняк

Женщина сделала фото в белой футболке и желтом костюме, состоявшем из жакета и брюк. Образ дополнили спортивные кроссовки New Balance и коричневая сумка.

Штанные костюмы – это классика, она никогда не выйдет из моды, как и белые футболки. В демисезонный период можно делать ставку на базовые цвета – черный, коричневый, серый или бежевый, а вот если хотите добавить яркости – выбирайте сочные оттенки.

За инстаграм-страницей Кристины Горняк следит более 100 тысяч поклонников. Она активно ведет свой блог, в котором делится своей жизнью и размышлениями, поэтому имеет свою группу поддержки и людей, давно за ней следящих. В комментариях поклонники уже успели написать блоггерке приятные слова.

"Девушка весна";

"Шикарная леди!";

"Вы очень положительная милая, красивая и мудрая женщина, хотя не знаю Вас лично".



Модный образ Кристины Горняк / Фото из инстаграмма блоггерки



Модный образ Кристины Горняк / Фото из инстаграмма блоггерки