Танцовщица часто примеряет на себе изящные и элегантные образы с красивым декорированием, которые являются безусловной частью костюмных аутфитов для представления.
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Екатерина имеет немалый опыт роскошных образов, поэтому стилизовала себе неповторимые образы для фотосессии. Под звуки симфонической музыки она продемонстрировала короткие видеоролики по каждому образу.
Прима-балерина позировала в черном платье, созданном из перьев. Образ дополнял пояс, высокий хвост, серебристый чокер и габаритные серьги.
Знаменитость также надела платье с прозрачными вставками, которое было полностью усеяно белыми жемчужинами. Довершал такой нежный образ объемный обруч.
Визажисты подчеркнули взгляд благодаря черным стрелкам, а губы накрасили коричневой помадой.
Екатерина Кухар очень артистичная, поэтому нежно позировала на фото, демонстрируя и подчеркивая роскошные наряды и утонченные украшения.
Для еще одного образа балерина выбрала более драматичный макияж с акцентом на бордовых губах. Ее образ состоял из объемного топа из длинных, мягких перышек и обруча с декорацией.
Поклонники Екатерины Кухар оценили ее невероятное перевоплощение и засыпали приятными словами:
- "Богиня красоты";
- "На видео – это настоящая магия и любовь";
- "Волшебная и просто невероятная";
- "Вы как хрустальная куколка на музыкальной шкатулке".