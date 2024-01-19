Танцовщица часто примеряет на себе изящные и элегантные образы с красивым декорированием, которые являются безусловной частью костюмных аутфитов для представления.

Читайте также Ольга Фреймут снялась в новой фотосессии: как она сейчас выглядит

Екатерина имеет немалый опыт роскошных образов, поэтому стилизовала себе неповторимые образы для фотосессии. Под звуки симфонической музыки она продемонстрировала короткие видеоролики по каждому образу.

Прима-балерина позировала в черном платье, созданном из перьев. Образ дополнял пояс, высокий хвост, серебристый чокер и габаритные серьги.

Знаменитость также надела платье с прозрачными вставками, которое было полностью усеяно белыми жемчужинами. Довершал такой нежный образ объемный обруч.

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

Визажисты подчеркнули взгляд благодаря черным стрелкам, а губы накрасили коричневой помадой.

Екатерина Кухар очень артистичная, поэтому нежно позировала на фото, демонстрируя и подчеркивая роскошные наряды и утонченные украшения.

Для еще одного образа балерина выбрала более драматичный макияж с акцентом на бордовых губах. Ее образ состоял из объемного топа из длинных, мягких перышек и обруча с декорацией.

Поклонники Екатерины Кухар оценили ее невероятное перевоплощение и засыпали приятными словами: