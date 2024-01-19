Недавно любимица многих зрителей поделилась новыми фотографиями. Ольга Фреймут сделала в Лондоне новую фотосессию в элегантных нарядах, которые она так любит.

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Знаменитость позировала перед камерой в бежевом шифоновом платье с объемными рукавами-рюшами. Платье украшенное вырезом в зоне декольте, впрочем, Фреймут прикрыла его руками.

К своему образу телеведущая подобрала длинные свисающие серьги с каплевидными белыми камешками. Аутфит она довершила распущенными волосами, которые уложила в кудри.

К публикации Ольга Фреймут добавила интересную историю, случившуюся с ней в одном из кафе.

Сегодня переступила порог кофейни, а мне уже дают кофе. Именно такой, как я люблю. И деньги не берут. Нет-нет, не из жалости... просто так мне сообщают что-нибудь необычное. И я радуюсь тому, что кто-то чужой и далекий дает знать, что любит: такую чужую и далекую. Улыбки и забота случайных людей, зависима от етого,

– написала знаменитость.

И хотя звезда "Ревизора" поселилась с детьми в Великобритании, поклонники из Украины, очевидно, скучают по ней и радостно пишут ей приятные слова в комментариях:

"Оля, и дальше продолжаю восхищаться Вашей красотой и утонченностью";

"Какая Вы невероятно женственная, изящная, красивая";

"Вы как обычно, красавица!";

"Невероятная красота души".

Фотографии для Ольги Фреймут делала фотограф Мария Гарлей. На ее личной странице в инстаграмме есть несколько новых кадров телеведущей в белом платье и со собранными волосами.