Тина часто примеряет на себе роскошные платья, которые вызывают фурор у ее поклонников. Не обошлось без эффектного аутфита и в этот раз.

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Певица не только демонстрирует кадры с фотосессий, но и публикует Reels со своими песнями. Недавно Тина записала видеоролик с хитом "Не святые", ради которого предстала в невероятном платье.

Блондинка выбрала черное платье на длинный рукав длины макси. Покрой платья обнажает плечи и зону декольте. Верх платья состоит как бы из топа, а вот низ уже обнажает талию, живот прикрывает дополнение платья, которое соединяется шнурочками с верхней частью платья.

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Тина Кароль выбрала платье "Дакота" от украинского бренда Samadhi. Стоит наряд 4700 гривен. Платья с вырезами не теряют своей популярности, поэтому они есть в арсенале коллекций многих марок – украинских и зарубежных.

Певица, как всегда, уложила волосы в фирменные локоны, а визажисты нанесли на лицо макияж, подчеркнув взгляд черными длинными стрелками, а пухлые губы – блеском.

Фанаты Тины Кароль уже засыпали ее приятными комплиментами: