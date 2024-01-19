Тіна часто приміряє на собі розкішні плаття, які викликають фурор у її прихильників. Не обійшлося без ефектного аутфіту й цього разу.

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Співачка не лише демонструє кадри з фотосесій, але й публікує Reels зі своїми піснями. Нещодавно Тіна записала відеоролик з хітом "Не святі" заради якого постала у неймовірній сукні.

Білявка обрала чорне плаття на довгий рукав довжини максі. Крій сукні оголює плечі та зону декольте. Верх сукні складається ніби з топу, а от низ вже оголює талію, живіт прикриває доповнення сукні, яке з’єднується шнурочками з верхньою частиною плаття.

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Тіна Кароль обрала сукню "Дакота" від українського бренду Samadhi. Коштує вбрання 4 700 гривень. Сукні з вирізами не втрачають своєї популярності, тож вони є в арсеналі колекцій багатьох марок – українських та закордонних.

Співачка, як завжди, вклала волосся у фірмові локони, а візажисти нанесли на обличчя макіяж, підкресливши погляд чорними довгими стрілками, а пухкі губи – блиском.

Фанати Тіни Кароль вже засипали її приємними компліментами: