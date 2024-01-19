Зазвичай перед прем’єрою кінострічки, в кінотеатрах влаштовують допрем’єрний показ. Саме на нього потрапила Ілона Гвоздьова.

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Знаменитість одягнула сукню від українського бренду Kohai. Вона обрала плаття з нової колекції Vsesvit. Сукня чорного кольору складається з водолазки з розрізаними рукавами та довгої спідниці. Плаття доповнював широкий пояс.

Образ Ілона Гвоздьова доповнила чорними чоботами на підборах та прикрасою від українського бренду Verdoni. Танцівниця обрала для себе сріблясте кольє, яке коштує понад 2 тисячі гривень.

"Вчора відвідали чудову романтичну комедію "Люблю тебе ненавидіти". Це ідеальне кіно для жіночої компанії. Легкий сюжет, любов, флірт і все те, що так люблять дівчата. Можна і посміятися і поплакати! Після перегляду картини ми ще довго обговорювали моменти кіно, тішили себе різними фантазіями і просто відволіклися від тривожної буденності", – написала Гвоздьова.

Вона також показала кілька кадрів з прем’єри та пожартувала, що це вперше за рік прем’єр вона змогла додивитися фільм до кінця і не заснути. Зазначимо, що однією з головних героїнь романтичного фільму є зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні.