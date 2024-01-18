Виконавиця вирішила додати у свій день народження трішки сексуальності, тож вирішила одягнути в зимову пору костюм, що складався з топу та штанів.

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Щоб образ був вже не занадто відвертим, білявка доповнила оголені плечі чорним кардиганом з блискучими нитками та сірими вставками з ґудзиками. Образ співачка не доповнювала ніякими аксесуарами. Просто розпустила волосся з кучерявими пасмами.



Модний образ Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки



Модний образ Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки

Виявляється, Оля Полякова вперше відсвяткувала свій день народження у ролі радіоведучої на Lux FM.

Дякую всім слухачам, глядачам, гостям, які завітали сьогодні до мене. Дякую Lux FM за підтримку важливої мети - збору коштів для 53 бригади медичної роти. За декілька годин ранкового ефіру разом нам вдалося зібрати 50 000 грн,

– написала співачка.

Олю Полякову зустріли з великим букетом квітів та навіть зробили фотозону з кульками та надписом "Happy Birthday". Разом зі співачкою на ефір прийшла старша донька співачки – Маша. Кількахвилинний відеоролик з ранкового радіоефіру Полякова опублікувала у своєму інстаграмі.