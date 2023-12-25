Стилісти для нового номера Glamour підібрали для акторки денімові образи. У 2023 році вбрання з деніму було дуже популярним і не втрачатиме своєї актуальності в новому сезоні.

Читайте також У сукні з величезним лобстером: Селена Гомес з'явилася на обкладинці двох глянців Vogue

Образи Сідні Свіні наповнені жіночними елементами гардероба, які підкреслюють її витончену фігуру. Джинсові речі виглядають розкішно та ефектно, а Сідні на своєму прикладі показує, як створити вибухові образи.

Для британського глянцю зірка серіалу "Ейфорія" обрала повністю джинсовий стиль, який складався з топу у поєднанні з джинсовою спідницею унікальної структури. Що дійсно додало образу родзинки – то це джинсова куртка з габаритною аплікацією. Її біляве волосся та блакитні очі чудово доповнювали цю денімову естетику.

У 26 років Сідні Свіні стала справжньою зіркою. Вона не лише є часто запрошеною гостею для багатьох світових глянців, але й красується на червоних доріжках, світських вечірках та інших важливих заходах.

Вона має власну продюсерську компанію, контракти з модними брендами, власну колекцію купальників і головну роль в останньому музичному кліпі The Rolling Stones. Дівчина також знялася у фільмі "Будь-хто, крім тебе", в якому зіграла головну роль.

Нова фотосесія дівчини для британського глянцю Glamour лише підігріває цікавість читачів до її персони.



Сідні Свіні знялася для глянцю / Фото Glamour



Сідні Свіні знялася для глянцю / Фото Glamour



Сідні Свіні знялася для глянцю / Фото Glamour



Сідні Свіні знялася для глянцю / Фото Glamour



Сідні Свіні знялася для глянцю / Фото Glamour